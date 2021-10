Corona: „Angst und Panik!“ Djokovic rüffelt Medien

Impfstatus Privatsache

Was Djokovic auch nervt: die ständigen Fragen nach dem Impfstatus. Das sei schlicht Privatsache, so der „Djoker“. Außerdem, so ein geladener Superstar, sei eh egal, was er antworte: „Die Antwort wird sowieso verdreht.“ Argumentativ zur Seite sprang Djokovic jetzt Daniil Medwedew. Auch der Russe meinte am Rande des ATP-Turnier ist in Moskau, dass der Impfstatus niemanden etwas angehe.