Keine Ausnahme für Ungeimpfte - Djokovic, ade?

Der australische Bundesstaat Victoria hat am Mittwoch bekräftigt, ungeimpften Spielern keine Ausnahmebewilligung für die Teilnahme an den Australian Open in Melbourne zu erteilen. „Wir werden keine Ausnahmegenehmigung beantragen. Die Angelegenheit ist also im Grunde genommen erledigt“, erklärte Victorias Premierminister Daniel Andrews. Heißt das, dass der ungeimpfte Novak Djokovic nicht am Start sein wird?