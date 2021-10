Was verkündet Dominic Thiem heute?

Das letzte offizielle Statement gab‘s von Thiem vorige Woche. Da verlautbarte Österreichs Nummer eins, dass er keine Operation am Handgelenk brauche. Damit kann er am Plan festhalten, spätestens bei den Australian Open im Jänner wieder am Start zu sein. Zuletzt aber mehrten sich die Gerüchte, denenzufolge Thiem schon früher auf die Tour zurückkehren könnte. Im Raum steht etwa die Teilnahme an der Exhibition in Abu Dhabi Mitte Dezember. Bestätigt ist das freilich nicht. Aber immerhin berichtete der Niederösterreicher zuletzt, dass die Regeneration sehr gut verlaufe und er das Training am Tenniscourt in wenigen Wochen wiederaufnehmen wolle.