3G-Pflicht am Arbeitsplatz: WK erfreut, AK warnt

„Des einen Freud ist des anderen Leid.“ Dieses alte Sprichwort trifft in diesen Tagen auf die Tiroler Wirtschaftskammer (WK) und die Tiroler Arbeiterkammer (AK) zu. Denn während Stefan Mair, WK-Branchensprecher für den Lebensmittelhandel, voll des Lobes für die am 1. November in Kraft tretende 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz ist, stößt sie AK-Präsident Erwin Zangerl sauer auf. Letzterer fordert einen klaren Fahrplan.