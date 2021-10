Bahnlärm-Frühstück mit Nationalratsabgeordneten

Runder Tisch soll Kärntner Linie stärken

Am Nationalfeiertag wurden alle Kärntner Nationalratsabgeordneten zu einem „Bahnlärm-Frühstück“ in Form eines runden Tisches in den Pörtschacher see:PORT eingeladen. Bisher haben nämlich nicht alle Kärntner Politiker in Wien die Initiativen unterstützt.