Serie von Einbrüchen in Häuser beschäftigt Polizei

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Ginzkeystraße, der Neuhoferstraße und in der Au in Freistadt Brandschutztüren und Kellerabteile in Mehrparteienhäusern aufgebrochen, teilweise blieb es beim Versuch. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden insgesamt sechs hochpreisige Fahrräder gestohlen.