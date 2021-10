Der politische Wendehals ist nicht kleinzukriegen

Spätestens jetzt ist jedoch klar, dass auch Herbert Kickl über ein durchaus elastisches Rückgrat und sehr dehnbare Nackenmuskeln verfügt. Als vor Kurzem SPÖ, Grüne und NEOS allen Ernstes an einer Art Koalition (die, so wird unermüdlich betont, natürlich nicht so geheißen hätte) mit der FPÖ gebastelt haben, gab sich Kickl betont ernsthaft, er trug Krawatte, bemühte sich um ein staatsmännisches Auftreten und einen ebensolchen Ton. All der Corona-Unfug, den die Freiheitlichen sonst so gern verbreiten, war dieser Tage kein Thema.