Zverev: „Kann mittlerweile jedes Turnier gewinnen“

Dominic Thiem, Champion in Wien vor zwei Jahren, fehlt heuer bei seinem Heimturnier, bereitet sich in aller Ruhe auf das Comeback vor. Als einziger Österreicher schlägt sein langjähriger Tennis-Kumpel Dennis Novak in der Stadthalle auf, zum Start wartet auf den 28-Jährigen (Nummer 116 des Rankings) der Italiener Gianluca Mager. „Er hat die Qualifikation gemeistert, liegt knapp 50 Plätze vor mir“, erklärt Novak, „ich rechne mir aber Chancen aus. Ich fühle mich in dieser Halle immer sehr wohl.“