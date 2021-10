Asterix und Obelix, die Österreicher

Widerstandsgeschichte mit ironischen Sichtweisen auf das Leben

Die gallische „Widerstandsgeschichte“ ist wohl auch deshalb so leicht auf die Alpenrepublik übertragbar, weil sich Asterix & Co. so äußerst unterhaltsam mit ironischen Sichtweisen auf das Leben und die Gesellschaft präsentieren. Und Widerstand, so viel steht fest, ist ein besonderes Talent der Österreicher. Die Tatsache, dass es manchmal auch der Widerstand dummer Menschen ist - in den Asterix-Abenteuern, wie eben auch mal in der Realität - tut der rot-weiß-roten Liebe für die Gallier dabei keinen Abbruch.