Reise in den Osten: So gut ist der neue Asterix!

Wobei wie immer bei den Geschichten der unbeugsamen Gallier zu beachten ist: Asterix soll als Unterhaltungslektüre im Popkultur-Olymp nicht als ein Geschichtsbuch verstanden werden. So gibt es DAS Volk der Sarmaten in der Forschung nicht. Vielmehr handelt es sich (was den Wert der gallischen Comic-Abenteuer aber keineswegs schmälert) auch bei den Sarmaten um eine vereinfachte Version eines komplexen Abschnitts der Menschheitsgeschichte, der sich uns in der Gegenwart nur anhand weniger schriftlicher Quellen und Ausgrabungsfunden erschließt. Von ihrer ersten Erwähnung durch Griechen und Römer, über ihre „Wiederentdeckung“ in der Renaissance bis hin zu polnischen, litauischen, ungarischen, serbischen und ossetischen Nationalismen der modernen Zeit - die Sarmaten waren in rund 2000 Jahren einer ständigen Veränderung unterworfen, wie wohl die Geschichte der Menschheit im Allgemeinen.