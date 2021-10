Von Tirol bis Wien: Die Gallier als Mundart-Kult

In der Steiermark zeichnete Reinhard P. Gruber, der meistgelesenste lebende Autor der Steiermark, für die zwei Mundart-Alben verantwortlich. Gruber („Heimatlos - eine steirische Wirtshausoper in einem Rausch“, „Die Geierwally“ uvm.) übertrug 1998 „Asterix und der Avernerschild“ und 2000 „Asterix bei den Olympischen Spielen“ mit viel Wortwitz in die steirische Mundart. Ebenfalls zur Jahrtausendwende durfte Ex-Skistar und TV-Moderator Armin Assinger in „Asterix ols Gladiatoa“ den Galliern das Kärntnerische in den Mund legen.