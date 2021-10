Unsere Bauern befürchten noch mehr Auflagen der EU

ÖVP strikt dagegen

Geschlossenheit zeigte die Volkspartei auf europäischer Ebene und stimmte dagegen. „Die ,Farm to Fork‘-Strategie hätte dramatische Auswirkungen. So wie in den anderen Regionen würde ein Bauer im Burgenland weniger verdienen und die Lebensmittelproduktion in Europa stark sinken“, erklärt Burgenlands ÖVP-Landesobmann und Europa-Abgeordneter Christian Sagartz.