A2: Autolenker wendeten, „um Stau zu entfliehen“

Gegen 8.15 Uhr war ein Pkw offenbar von einem weiteren Fahrzeug am Heck erfasst worden, das Auto wurde in weiterer Folge gegen einen Lkw geschleudert und kam an einer Böschung am rechten Fahrbahnrand schwer beschädigt zum Stillstand. Die beiden Insassen - ein Mann und eine Frau im Alter von 82 bzw. 80 Jahren - wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 82-jährige Lenker zudem im schwer in Mitleidenschaft gezogenen Auto eingeklemmt.