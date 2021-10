Türkei: Zehn Botschafter „unerwünschte Personen“

Die Botschafter hatten Anfang der Woche in einem gemeinsamen Appell zur Freilassung des seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis einsitzenden Kulturförderers Kavala aufgerufen. Als Folge hatte die Türkei die Botschafter vorgeladen und mit deren Ausweisung gedroht. Auf die Einstufung als „persona non grata“ (unerwünschte Person; Anm.) folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung.