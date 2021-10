Grenzeinsätze sorgen für Personalnot bei Polizei

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Schlepper versuchen, mit der Not von Flüchtlingen ein Geschäft zu machen. Die Geschleppten werden massenhaft in Autos gepfercht. In den vergangenen zehn Wochen wurden 55 Schlepper gefasst. Pro Woche bringen die Kriminellen rund 700 Migranten ins Land.