Die „Krone Burgenland“ feiert ersten Geburtstag

Außerdem wird es bald, sowohl für den Süden als auch für den Norden des Landes eine gesonderte Berichterstattung geben. Mit der Regionalisierung sollen die Menschen noch besser informiert werden, was in ihrem engsten Umfeld passiert. „Uns geht es um jeden einzelnen Leser. In unserer „Krone“-Familie soll jeder seinen Platz haben, soll sich jeder in den Artikeln wiederfinden“, betont Ressortleiterin Sabine Oberhauser. Mit dem noch moderneren Auftritt und der noch aktuelleren Online-Berichterstattung sollen künftig auch die jungen Leser besser angesprochen werden.