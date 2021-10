Ein völlig neues Tennis-Erlebnis in Wien

Die Location zum Aufschlag in die Tennis-Zukunft passt wie die Faust aufs Auge: Im Zelt am Platz des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt, in dem in diesem Jahr auch erstmals Matches im Rahmen der Erste Bank Open ausgetragen werden, hämmern der Top-10-Star Stefanos Tsitsipas (Nr. 3 der Weltrangliste), der spanische Überflieger Carlos Alcaraz und dessen routinierter Landsmann Feliciano Lopez am Freitag bei einem Tiebreak-Turnier die Bälle übers Netz.