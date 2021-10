Sturmböen: Arbeiter in Fensterputzgondel gefangen

Auch wenn man für Tätigkeiten in luftiger Höhe Schwindelfreiheit mitbringen muss und auch die große Distanz zum sicheren Boden unter den Füßen kein Problem darstellen sollte: Im achten Stock bei immer stärker werdenden Sturm in einer Gondel gefangen zu sein, wird für jeden noch so Hartgesottenen zur nervlichen Zerreißprobe - so geschehen einem Arbeiter am Donnerstag im niederösterreichischen Maria Enzersdorf. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.