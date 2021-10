So startet Ihr Hund fit in den Herbst

1) Versorgen Sie Ihren Hund mit einer extra Portion Vitaminen im Napf: Beachten Sie aber, dass nicht jedes Obst und Gemüse für Hunde geeignet ist und nicht jedes Tier dieselben Produkte bevorzugt. In der Bio-Linie von DOG’S LOVE finden Sie eine Auswahl an Alleinfuttermenüs oder Ergänzungsnahrung in Bio-Qualität. Die Bio Greens mit Bio-Zucchini, Bio-Süßkartoffeln, Bio-Spinat und vielen weiteren leckeren Zutaten schmecken nicht nur, sondern liefern auch eine ordentliche Portion Vitamine. Wenn Ihr Tier rotes Obst und Gemüse bevorzugt, wählen Sie die Bio Reds mit Bio-Kürbis, Bio-Tomaten, Bio-Süßkartoffeln und Co.