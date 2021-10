Israeli (28) von Ballon in den Tod gestürzt

Bei einem tragischen Ballon-Unfall in Israel ist ein 28-Jähriger abgestürzt, nachdem er sich davor noch minutenlang außen am Korb festkrallen konnte. Der Verunglückte hatte beim Abheben des Gefährts die Aufgabe, dieses zu stabilisieren. Als es sich in die Lüfte hob, klammerte er sich jedoch am Korb fest. Er stürzte schließlich in die Tiefe und fiel auf ein fahrendes Auto - die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den jungen Mann tun.