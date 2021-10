Einbrecher bei Pilz: „Keine Staatsaffäre“

Größter Gemeindebau in Kaisermühlen

Die 1932 erbaute Anlage ist übrigens eine der größten kommunalen Wohnhausanlagen Wiens und hat eine bewegte Geschichte. Während der Februarkämpfe 1934 war der Goethehof eines der Zentren des sozialdemokratischen Aufstandes und wurde vom Militär in Brand geschossen. Heute ist der denkmalgeschützte Bau mit 677 Wohnungen der größte Gemeindebau in Kaisermühlen. Von der Vergangenheit ins Jetzt: Was war passiert? Im Stiegenhaus hatte ein noch unbekannter Täter von den insgesamt 22 Postkästchen ausgerechnet jenes von Peter Pilz aufgebrochen.