Ausstellung: Vergiss den Traum und tanz weiter

Kunst wird zur Sprache des Persönlichen

Seit nunmehr 20 Jahren zeichnet die inzwischen international renommierte Künstlerin teils großformatig den weiblichen Körper, um die eigene Geschichte zu verarbeiten. 1978 in Bulgarien geboren, hat sie nach Beendigung ihrer Schulzeit im Kunstgymnasium in Sofia ihr Heimatland verlassen, um in Österreich ein neues Leben zu beginnen – in Form des Studiums an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei der amerikanischen Künstlerin Sue Williams und bei Hubert Schmalix.