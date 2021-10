Unbekannter Täter zündete Kinderwagen an

Einen Schockmoment erlebten am Montagabend die Bewohner einer Wohnanlage in Bregenz Vorkloster. Der Grund: Ein bisher unbekannter Täter steckte gegen 21.30 Uhr einen im Stiegenhaus der Anlage einen Kinderwagen in Brand und floh. Ein Hausbewohner nahm den Brandgeruch wahr, warnte die restlichen Hausbewohner und brachte den Brand schließlich unter Kontrolle.