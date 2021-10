Tochter Zahara trägt Angelina Jolies Oscar-Kleid

Angelina Jolie brachte zur Premiere des neuen Marvel-Films „Eternals“ fünf ihrer sechs Kinder mit und sorgte am Red Carpet für einige Überraschungen. So trug die 16-jährige Adoptivtochter Zahara jenes silberne Elie-Saab-Couture-Kleid, das Jolie im Jahr 2014 bei der Oscar-Verleihung getragen hatte. Die Schauspielerin selbst zeigte sich in einer sandfarbenen, schulterfreien Robe und einem goldenen „Chin Cuff“ als Schmuck im Gesicht.