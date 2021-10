Unfalllenkerin war zunächst verschwunden

Am Anfang stand ein Verkehrsunfall in Viktring, bei dem das zweitbeteiligte Fahrzeug unauffindbar war. Zeugen sagten aus, es habe sich um einen weißen Wagen gehandelt. Die Polizei machte sich also auf die Suche. Im Licht einer Taschenlampe entdeckten die Beamten dann zwischen Bäumen senkrecht über dem Abhang ein weißes Auto - ob es mit dem zuvor erwähnten Blechschaden zu tun hat, ist noch unklar.