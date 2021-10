Strengere Corona-Maßnahmen in Wien zeigen Wirkung

Ungeimpfte hatten Nachteil

Die strengeren Verordnungen sorgten für viel Verwirrung in der Bevölkerung. Dennoch haben sie vor allem für Ungeimpfte Nachteile gebracht, denn Tests alleine waren am manchen Orten als Nachweis nicht mehr gültig. Zutritt gab es unter anderem in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen nur noch mit der 2G-Regel, also für Geimpfte und Genesene. Aus 3G-Regeln machte man großteils 2,5G-Regeln - an Orten, wo auch getestete Personen Zutritt haben, müssen diese also einen PCR-Test vorweisen.