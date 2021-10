Der beste Aufsteiger! Aber Paul im Corona-Dilemma

Und wo war eigentlich Herbert Paul? Der steckt im Corona-Dilemma, sitzt bis Mitte dieser Woche daheim in Ingolstadt fest! Weil der Rechtsverteidiger in der Länderspielpause in Kärnten einen positiven PCR-Test abgab, dann heim düste. Und jetzt – trotz darauffolgender mehrfacher negativer Tests – in der 10- bis 14-tägigen Quarantäne sitzt. „Die Behörden hier erkennen nur den ersten, positiven PCR-Test an, lassen mich nicht raus!“, seufzt Paul, der nie Symptome hatte.