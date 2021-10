Bundesheer-Leistungsschau findet heuer nicht statt

Statt der Leistungsschau mit Panzern und Flugzeugen kündigte das Bundesheer eine Online-Plattform an. Dort wird es etwa in der Früh ein Sportprogramm zum Mitmachen geben und auch Bundesheergerät und Waffen sollen von zu Hause aus virtuell live mitzuerleben sein, sagte Bauer. Weitere Details will das Bundesheer dann eine Woche vor dem Nationalfeiertag bei einer Pressekonferenz bekannt geben.