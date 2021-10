Kate und William begeistern bei Earthshot Prize

Glanzvoller Auftritt der Royals: Prinz William und Herzogin Kate begeisterten am Sonntag beim Earthshot-Preis in London, den der Zweite in der britischen Thronfolge zur Rettung der Welt ins Leben gerufen hat. Der Prinz erschien in einem grünen Samt-Sakko, Herzogin Kate in einem zauberhaften Alexander-McQueen-Kleid im griechischen Stil, das sie bereits 2011 während ihrer USA-Reise einmal getragen hatte. Das Paar will die nächste Preisverleihung, bei der innovative Lösungen für Umweltprobleme ausgezeichnet werden, in den USA abhalten.