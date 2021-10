Prinz Charles: „Ich bin stolz auf meinen Sohn“

„Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn William für sein wachsendes Engagement für die Umwelt und den kühnen Ehrgeiz des EarthShot-Preises“, so Prinz Charles, der diese offenen Worte auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Außerdem ließen uns die Royals an einem sehr privaten Moment teilhaben. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Herzog von Cambridge seinen Vater umarmt und beide glücklich in die Kamera lächeln.