Ging joggen: Polizei sucht elfjährige Shalomah

Mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften sucht die Polizei in Bayern seit Samstagabend nach der elfjährigen Shalomah. Das Mädchen war am Nachmittag von ihrem Wohnhaus in Holzheim-Eppisburg bei Dillingen an der Donau zum Joggen aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.