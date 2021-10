Johanna Martini radelt sich an die Spitze

Was für eine Saison von Villachs Rad-Talent Johanna Martini! Die 16-Jährige jubelte heuer über zwei Bahn-Staatsmeistertitel. Zudem feierte sie internationale Debüts, war bei EM und WM am Start. Und all das in ihrem erst zweiten Jahr nach einer Verletzung und dem Umstieg vom Mountainbike aufs Rennrad.