24-Jähriger drehte durch und verletzte Polizisten

Eine Polizeistreife fuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr an einem Lokal im Bereich „Auf der Tändelwiese“ (Graz-Gries) vorbei. Ein 24-jährige Grazer stand vor dem Lokal und provozierte die vorbeifahrende Streife durch „wilde Gebärden“, wie es seitens Polizei heißt. Auf sein Verhalten angesprochen reagierte der Mann sofort aggressiv und pöbelte die Beamten an.