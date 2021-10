Eishockey: 99ers sprechen Trainer Vertrauen aus

Künftig 60 Minuten Gas

Vorm Match in Villach hat Gustafsson seinem Team nochmals das starke letzte Drittel auf Video gezeigt: „So leidenschaftlich müssen wir künftig von der ersten Minute an auftreten. Wir dürfen nicht in Rückstand geraten." Das wäre gegen die Adler, die Freitag Znaim mit 5:2 überraschten, nicht förderlich.