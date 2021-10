Neue Regionseinteilung für Euregio-Lawinenreport

Lawinenreport nun in weiteren Sprachen

Ausgeweitet haben die Experten freilich jetzt schon das Angebot an Sprachen, in denen der Lawinenreport abrufbar ist. Weil auch in den Pyrenäen mittlerweile nach dem Euregio-System vor Lawinen gewarnt wird, ist der Euregio-Lagebericht nun ebenfalls auf französisch, spanisch, katalanisch und sogar auf aranesisch (Dialekt in den Pyrenäen, Anm.) abrufbar. „Ich weiß, dass etwa auf der Jamtalhütte regelmäßig Spanier zu Gast sind – die können sich dann perfekt informieren“, erklärt dazu Rudi Mair.