Pro Jahr gibt es im Schnitt 8400 Notarzteinsätze

120 Ärzte und 400 Pfleger

Im Gründungsjahr 1954 umfasste das „Institut für Anästhesiologie“ am Linzer AKH zwei Ärzte und sieben Pflegepersonen. Am gestrigen Welttag der Anästhesie waren es zum Vergleich am Kepler Uniklinikum mehr als 120 Ärzte und 300 bis 400 Pflegepersonen. Und auch das aktuelle Notarzteinsatzwagen-System hat seinen Ursprung in der Landeshauptstadt. Bis 1971 bestand die Besatzung der Rettungsautos ausschließlich aus Sanitätern.