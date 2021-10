Pandemie: „Im Frühjahr haben wir es hinter uns“

Seit 1. Oktober sind in Wien verschärfte Regelungen bei den Corona-Maßnahmen in Kraft. Eine „erfreuliche Tendenz“ in Hinblick auf die Infektionsraten kann Gerald Gartlehner, Epidemiologe an der Donau-Universität Krems, bereits erkennen - und spricht sich für eine Verlängerung der Maßnahmen über den 31. Oktober hinaus aus. Ein Ende der Pandemie ist in seinen Augen in Sichtweite: „Ich denke, mit März, April haben wir es dann sicher hinter uns.“