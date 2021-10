Seriendieb (41) ging der Polizei endlich ins Netz

Teil der Beute in Fluss geworfen

Bei seiner Einvernahme zeigte er sich großteils geständig. Rucksack, Bargeld, Handy und die Zahlungskarten habe er sich nach dem Diebstahl behalten, den Rest habe er in die Vöckla geworfen. Einige Gegenstände hatte der 41-Jährige bei seiner Festnahme auch noch bei sich. Der Schaden beträgt mehr als 1200 Euro. Der bereits mehrfach vorbestrafte Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.