Zauberei oder Fake? Haaland sorgt für Web-Aufruhr

Erling Haaland ist ein Phänomen. Egal, für welches Team er spielt, er schießt seine Tore. Egal, was er auf Twitter, Facebook und Co. postet, es wird ein Hit. Egal, was er anpackt, es scheint ihm zu gelingen. Von daher ist es kein Wunder, dass nun auch die neueste Haaland’sche Social-Media-Kreation im Web für mächtig Aufruhr sorgt. Und für die Frage: Ist das echt oder ist das ein Fake?