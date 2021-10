Männerwirtschaft auch bei der Landes-SPÖ

Neben ihr, Gerstorfer, nur eine zweite Frau in der Landesregierung (Christine Haberlander, ÖVP) und in den schwarzblauen Verhandlungsteams nur eine Frau gegenüber anfangs zwölf Männern: Die SPÖ-Landesrätin befürchtet, dass Frauenthemen in der Neuauflage von Schwarz-Blau im Land weiterhin unterrepräsentiert bleiben: „Da ist keine moderne Frauenpolitik zu erwarten“, sagt Gerstorfer, was sich bei Themen wie Pflege, Kinderbetreuung und Bildung, Arbeitsmarkt, Fachkräftemangel etc. negativ auswirken werde.