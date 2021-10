Fußgängerin (63) von Auto erfasst und getötet

Eine 63-jährige Fußgängerin ist am Freitag in der Früh beim Überqueren der Packer Bundesstraße (B70) im weststeirischen Rosental an der Kainach von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ungarin hatte die vierspurige Straße noch in der Dunkelheit überquert, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Der 64-jährige Lenker des Pkw blieb unverletzt.