Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der neunjährige Tevez hat viele Jahre in einem Canile auf Sardinien verbracht. Er ist daher noch nicht so ganz souverän im Umgang mit den täglichen Anforderungen, wie an der Leine gehen oder Autofahren. Tevez hat Panik vor Männern und wäre daher in einem Frauenhaushalt oder bei einem männlichen Mitbewohner, der ihn anfangs ignoriert, gut aufgehoben. Etwas ältere Kinder sind gar kein Problem für ihn. Toll wäre ein ebenerdiges Zuhause mit Garten. Kontakt bei Fenja‘s Tierhilfe unter Tel.: 0676 821 271 838