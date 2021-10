Grippewelle kommt: 20.000 Impfdosen stehen parat

20.000 Dosen reserviert

Ob es auch heuer wieder einen Ansturm auf die Grippeimpfungen geben wird, da sind sich die Experten sehr uneinig. Beim Land Kärnten ist man jedenfalls vorbereitet. Für die Impfaktion, die seit Dienstag in allen Gesundheitsämtern läuft, wurden insgesamt 20.000 Dosen reserviert. In den Bezirkshauptmannschaften sowie den Magistraten wird bereits geimpft. In Villach geht’s am 25. Oktober los.