Einbrecher kamen gleich zweimal ins selbe Autohaus

Gegen zwei Uhr in der Nacht drangen vier maskierte Täter in ein Autohaus in Arbing ein und durchsuchten sämtliche Kästen und Rollcontainer. Eine Stunde konnten sie die Räumlichkeiten durchsuchen, ehe sie von einem Lieferanten überrascht wurden und vorzeitig ihren Coup abbrachen. Als der Lieferant wieder weg war, drangen sie erneut ein und machten sich am Tresor zu schaffen.