Runder Tisch zur Corona-Situation

Weichenstellung für 2-G-Regel

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sagt in diesem Zusammenhang: „Ich habe schon vor Wochen an den Bund appelliert, die gesetzliche Grundlage für die Einführung der 2-G-Regel zu schaffen. Deshalb bin ich froh, dass der Nationalrat gestern die Weichen gestellt hat, um diese Regelung bundesweit oder eben auch in einzelnen Bundesländern bei Bedarf möglich zu machen.“ Schützenhöfer wolle nicht drohen, aber alles tun, um schnellstmöglich zu einer sehnlichst erwarteten Normalität zurückzukehren.