Venus war wohl immer lebensfeindlicher „Hölle“

Die Astrophysiker zeigten in ihren Simulationen ebenfalls, dass die Erde nur haarscharf am gleichen Schicksal wie die Venus vorbeischrammte. Wäre die Erde nur ein wenig enger um die Sonne gekreist oder hätte unser Zentralgestirn früher so hell geschienen wie heute, wäre es nun ein genauso unwirtlicher Planet wie die Venus.