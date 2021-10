Philippinen-Präsident riet zur Impfung im Schlaf

8000 Neuinfektionen pro Tag

Duterte zeigte sich frustriert darüber, dass das Virus in dem südostasiatischen Land noch immer nicht unter Kontrolle ist. Obwohl die Zahlen derzeit sinken, verzeichnen die Behörden weiter um die 8000 Fälle am Tag. Erst rund 21 Prozent der 110 Millionen Einwohner sind zweimal geimpft. Insgesamt wurden bisher fast 2,7 Millionen Fälle verzeichnet. Mehr als 40.000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.