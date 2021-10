Philippinen: Duterte will nicht mehr kandidieren

Dutertes Tochter führt in Umfragen

Diese gilt nämlich als mögliche Bewerberin und liegt laut Meinungsumfragen in der Wählergunst vorne. Gegner aus dem Regierungslager wäre Ex-Box-Weltmeister Manny Pacquiao, der seine Kandidatur bereits eingereicht hat. Bereits 2010 war Pacquiao in die Politik gegangen. Seit 2016 ist er Senator.