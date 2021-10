Zwei, die eine neue Heimat gefunden haben

Lebensmittelpunkt in St. Gallen

Gänzlich in St. Gallen hat sich seit Sommer Kreisläufer Clemens Gangl (28) niedergelassen. „Ich wohne in der Stadt und arbeite halbtags bei unserem Teamarzt als Physiotherapeut“, fühlt sich der Ex-Bregenzer in seiner neuen Heimat wohl.