Villacher Kirchturm wird jetzt zur Adventkerze

Während das Stadtmarketing derzeit noch an den genauen Programm-Highlights für den diesjährigen Villacher Advent feilt, wird bereits fleißig an der Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt gearbeitet. Die Beleuchtungsprofis von ETK haben dieser Tage damit begonnen, den Kirchturm der Stadtpfarrkirche wieder in eine leuchtende Adventkerze zu verwandeln.